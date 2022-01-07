التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر



سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في ديسمبر، مما أثار المزيد من التساؤلات حول سياسة البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت البيانات الأولية أن التضخم الرئيسي جاء عند 5% لديسمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى على الإطلاق ويتبع أعلى مستوى سجله في نوفمبر عند 4.9%.

وكان التضخم تحت دائرة الضوء بعد الزيادات المتتالية في الأشهر الأخيرة، حيث كان المستثمرون يناقشون ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال المركزي الأوروبي الشهر الماضي إنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول، لكنه تعهد بمواصلة المستوى غير المسبوق من التحفيز في عام 2022.