البتكوين تنخفض لأدنى مستوى منذ سبتمبر



انخفضت البتكوين الجمعة 7 يناير لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر أيلول، إذ تراجعت إلى نحو 41 ألف دولار في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين بنحو 3.7% لتلامس مستويات 41 ألف دولار، وهو أقل مستوياتها منذ سبتمبر.

وفقدت أكبر عملة مشفرة في العالم نحو 37% من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر.

وتضررت بتكوين هذا الأسبوع في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.

كما واجهت بتكوين ضغوطا بعد صدور محضر أحدث اجتماع للفدرالي الأميركي، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.