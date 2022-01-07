الاتحاد للقطارات الإماراتية تخاطب بنوكا بشأن تمويل محتمل لمشروع للبنية التحتية



قال مصدران مصرفيان لـCNBC عربية إن "الاتحاد للقطارات" الإماراتية، وهي الشركة الحكومية المنوط بها تنفيذ مشروع ربط الإمارات عبر خطوط السكك الحديدية، خاطبت بنوكا بشأن تمويل محتمل لمرحلة مشروع قطارات الركاب المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحد المصادر أن المفاوضات لا زالت في مرحلة مبكرة وإن قرارا نهائيا بشأن توفير التمويل من البنوك من عدمه لم يتخذ بعد في انتظار دراسة أوضاع السوق وانتظار التوقيت المناسب للحصول على التمويل.

فيما قال مصدر آخر إن الشركة لم يقع اختيارها بعد على مستشار التمويل لمرحلة قطارات الركاب، فيما جرى اختيار مصرف Standard Chartered لتقديم المشورة المالية في تمويل قطارات البضائع والذي تتعاون فيه الشركة الإماراتية مع شركة Deutsche BAHN والتي تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار.

وسيصل طول شبكة الاتحاد إلى 1200 كم وتمتد في الغرب إلى حدود السعودية، وتصل في الشرق إلى حدود سلطنة عمان.

وسوف تتضمن العديد من محطات الشحن ومراكز التوزيع والمخازن القريبة من مراكز النقل والمستودعات ومرافق التخزين الكبرى في جميع أنحاء الإمارات.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت الإمارات عن إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية باستثمارات بقيمة 50 مليار درهم، تستهدف 70% منها السوق المحلي.