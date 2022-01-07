ارتفاع أسعار النفط اليوم

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الجمعة، أن سعر سلة خاماتها ارتفع 73 سنتا ليصل إلى 80.80 دولار للبرميل فيتعاملات، أمس الخميس،مقابل 80.7 دولار في اليوم السابق.





وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.





وكان تحالف (أوبك+) قرر في اجتماعه الوزاري ال`24 مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا،حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.





كما اتفق التحالف على متابعة تطورات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ومراقبة تبعاته على السوقوإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.





وينتظر أن يواصل (أوبك+) تعديلات الإنتاج حتى التخلص التدريجي من تخفيضات تبلغ 5.8 ملايين برميل يوميا على أن يتم تقييم وضعالسوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزاري ال`25 للتحالف المقرر عقده عبر تقنية (فيديو كونفرنس) في الثاني من فبرايرالمقبل.