أحمد أبو المجد يكتب: الفيلم الاخضر (1)

منذ أيام سألت صديقا لي عن فيلم شاهده وغير بداخله مفاهيم عن الحياة أو دفع بداخله شعور ما، وبدأت الإجابات تدور حول الأفلام التجارية الشهيرة، التي تتناول الدراما والإثارة والحركة، وهو ما دفعني للتفكير في كيفية توافق الأعمال الفنية مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في البداية، السينما باعتبارها فنًا وصناعة وتجارة يمكنها، متى أحسن استخدامها، أن تقوم بوظائف عدة لفائدة التنمية البشرية المستدامة.

والتنمية المستدامة هي التنمية التي تنهض بالمجتمع وتوفر له حياة كريمة دون التأثير السلبي على الأجيال القادمة مع المحافظة على نفس الفرصة والحق فى حياة كريمة.

ولا تقتصر التنمية المستدامة على البيئة فقط بل تشمل جميع جوانب الحياة، كموضوعات المياه، والطاقة، والتعليم، والبيئة والتربة، والتغيرات المناخية، البطالة، والتكنولوجيا الحديثة والمدن الذكية وغيرها من الموضوعات الحيوية.

إلى هنا، يمكننا أن نقول إن السينما قد تخدم التنمية المستدامة، من خلال ما يعرف بالفيلم الأخضر، هو ذلك المحتوى الفني الذي يكون صديقًا للبيئة والمجتمع ولا يسبب لهما أو يضيف عليهما مزيد من الأعباء التي تضرهما أكتر أو تؤدي إلى تدهورهما، فضلًا عن التأثير الإيجابي على السلوكيات المجتمعية.

إن السينما باعتبارها فنا، والفن هو إنتاج للجمال، يمكنها أن تساهم في الرفع من التذوق الفني الجمالي للإنسان وتنمية حسه النقدي وتوسيع آفاقه الفكرية عبر القضايا المختلفة التي تطرحها التي من شأنها أن تدفعه نحو مساعدة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتكمن أهمية صناعة السينما في النهوض بالاستدامة البيئية عبر إدراج رسائل اجتماعية في الأعمال الفنية والسرد المرئي للقصص، على مستوى المحتوى وطريقة وأدوات الإنتاج.

منذ أيام أخبرني صديق يعمل في صناعة السينما عن إيمانه العميق بقدرة الفن السابع على مساعدة الدولة في اتخاذ خطوات هادفة نحو تحقيق الاستدامة بواسطة الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تتخلل الأعمال الفنية، وذلك ما يسعى إلي تحقيقه مع غيره من صناع السينما والدراما.

وبالنظر إلى حجم الأعمال الفنية المقبلة وخاصة الدراما الرمضانية ومدى تأثيرها على السلوكيات المجتمعية، فمن الضروري توافقها مع فكرة الاستدامة والفيلم الأخضر ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما سيؤثر ايجابيًا على السلوكيات المجتمعية والبيئة وإظهار الصورة الحقيقة للانجازات التي حققتها الدولة المصرية لنقل رسالتها إلى العالم.

ونحن كمشاهدين، نشاهد فيلما ونتعلم منه ونبحث عن طرق لنكون أبطالًا في قصصنا نحن (أو في قصص أشخاص آخرين). وفي معظم الأوقات، نغير حياتنا دون أن نفكر في ذلك. وبالنسبة لي، هذا هو التأثير الحقيقي للأفلام.