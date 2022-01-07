نمو الوظائف في أمريكا أقل من المتوقع.. والبطالة تتراجع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر في ظل نقص العمالة، في حين قد يظل نمو الوظائف متوسطا في المدىالقريب بسبب زيادة الإصابات بكورونا وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.


 

ووفقًا لـ "سي ان بي سي" زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 199 ألفا في الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل في تقريرالوظائف اليوم الجمعة.


 

وجرى تعديل بيانات نوفمبر  لتعكس زيادة الوظائف 249 ألفا بدلا من 210 آلاف في تقديرات سابقة معدلة.


 

وانخفض معدل البطالة إلى 3.9% مقارنة مع 4.2% في نوفمبر مما يلقي الضوء على توازن سوق العمل.

وتوقع خبراء اقتصاد زيادة الوظائف 400 ألف وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

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