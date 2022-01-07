الزراعة: الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ ٨ مدارس حقلية في ٥ محافظات: سوهاجواسيوط والشرقية والغربية والبحيرة.





وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل معهد بحوث الارشاد الزراعي، المنسق العام للمدارس الحقلية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصيروزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.





واشار المنسق العام للمدارس الحقلية، إنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير تنفيذ فاعليات الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد ٨ مدارسحقلية، شملت عدد 2 مدرسة حقلية لمحصول القمح، عدد ٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل، عدد ٢ مدرسة حقلية لمحصول البسلة، وعدد ١مدرسة حقلية لمحصول البطاطس، ومدرسة حقلية للإنتاج الداجنى.





واشار إلى إنه قد شارك في تنفيذ فاعليات هذه المدارس خبراء من معاهد بحوث: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات،وأمراض النبات، والبساتين، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش. بالإضافة إلى مهندسى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعىبمديريات الزراعة.





واوضح حيمري ان هذه الأنشطة تأتي إستمرارا لأنشطة المدارس الحقلية التى بدأها مركز البحوث الزراعية في شهر ديسمبر الماضى،بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى على مستوى ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية، لتنفيذ عدد ١٧٠ مدرسة حقلية، لافتا الىانه تم تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد ٣٥ مدرسة حقلية لمختلف المحاصيل خلال شهر ديسمبر (القمح، الفول البلدى، البسلة،البطاطس، الطماطم، الفراولة، البصل، قصب السكر، نخيل البلح، الخيار ).