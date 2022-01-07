ارتفاع الأسهم اليابانية بعد خسائر التعاملات الصباحية

عوض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية معظم خسائره الصباحية ليغلق مستقرا تقريبا، أمس، مع تجنب المستثمرين للرهانات الكبيرة وسط عطلةلمدة ثلاثة أيام في اليابان.





وأنهى مؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.03 في المائة إلى 28478.56 نقطة، أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.07 في المائة،وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما صعد توبكس بنحو 0.2 في المائة فيخامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي.





وتسببت أسهم أشباه الموصلات في انخفاض كلا المؤشرين، إذ تراجع سهم أدفانتست 0.65 في المائة، ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.14 فيالمائة.

وقال أحد المشاركين في السوق من شركة أوراق مالية محلية "إنه وقت صعب للشراء قبل عطلة نهاية الأسبوع، التي تستمر ثلاثة أيام".





وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية أخرى "لا يوجد أي سبب قوي لشراء الأسهم بعد تداول الأسهم الأمريكية في نطاق محدود خلالالليل".

وارتفعت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط، وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على مؤشر نيكي، إذ ارتفعت 2.18 في المائة.