مفسر أحلام: الكابوس يأتي المنام نتيجة عادات سيئة (فيديو)

مفسر الأحلام شريف
مفسر الأحلام شريف أشرف
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قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن الكابوس يأتي المنام نتيجة عادات سيئة أو عدم تفهم العقل لما يحدث حوله وأن الجسم فجأة حصل له ارتخاء.

وأضاف شريف أشرف، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الكابوس يحدث في أول النوم أو آخره، ولا يحدث في المنتصف، وذلك بسبب استيقاظ العقل وارتخاء العضلات كلها، وهو ما يؤدي لخلق مبرر أو حالة لتفريغ طاقة، موضحا أن الحديث أثناء النوم تنتج من كون الجسم مرتخيا والعقل يعمل.

تابع، الطاقة السلبية التي تؤثر على الإنسان وتصيبه بتشنج في الأعصاب مما يؤدي لحدوث الكوابيس.

أخبار مصر مفسر أحلام تفسير الأحلام شريف أشرف
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