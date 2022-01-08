دلالة رؤية "الموت" و"الجن" و"سقوط الأسنان" في المنام.. مفسر أحلام يوضح

توك شو
مفسر الأحلام شريف
مفسر الأحلام شريف أشرف
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قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن رؤية الرسول محمد في المنام بهيئته الجميلة بشرة خير وتحمل الكثير من السعادة لصاحبها، موضحا أن الدعاء في المنام ممكن أن يكون شق كبير منه حديث نفس، كأن يقوم الشخص بتكرار دعوة واحدة قبل النوم كل يوم، ثم ينام ويحلم بها. 

وأضاف شريف أشرف، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن كل الحلم بالجن في المنام يدل على شخص فاسق، أما الساحر في المنام فيدل على الوقوع في ضلالة وبدعة.

وتابع مفسر الأحلام أن دلالة سقوط الأسنان في المنام، إذا كانت الأسنان الأمامية تدل على الوقوع في مشكلات، أما لو سقطت جميع الأسنان بالفم فهذا يدل على طول العمر للرائي.

وأردف، أن الموت في الحلم لا يعني طول العمر كما يقول البعض، ولكنه للأعزب زواج وللمتزوج انتهاء الخلافات الزوجية وكذلك انتهاء المشكلات بالعمل.

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