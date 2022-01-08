سارة بدر: منتدى شباب العالم تحت قبضة "الروبوتات"

توك شو
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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قالت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن المنتدي فخر للدولة المصرية وللشباب، لافتة إلى استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتحوراته للحفاظ على سلامة الحضور.

وأضافت سارة بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التقنيات غير المسبوقة تضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، للحد من انتشار العدوى، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.

تابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، كما سيتم استخدام كاميرات حرارية، مع إجراء فحص pcr   دوري كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، مشيرة إلى عقد عدد من الورش التحضيرية، مضيفة أن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف مصر في منتدى شباب العالم،  مشيرا إلى، أن فريق عمل المنتدى انتهى من تحضير وتصميم القاعات.
 

منتدى شباب العالم فيروس كورونا خط أحمر أخبار مصر محمد موسى
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