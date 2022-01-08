البنك الزراعي يزف بشرى سارة للحاصلين على قروض الثروة الحيوانية

توك شو
البنك الزراعي
البنك الزراعي
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قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، نستهدف تمكين جميع المزارعين في مصر من العمل والإنتاج وتحقيق الأرباح والعوائد المتميزة من المشروعات، لافتا أنه خلال العام الماضي 2021 اتاح البنك إسقاط وتسويات مديونيات بلغت 10 مليار جنيه لتحفيز المنتجين والمزارعين للعودة مرة أخرى للقطاع المصري وتحليليهم من المديونيات المتراكمة عليهم.

وأضاف خالد بدر  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف إعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة، وكانوا لا استخدامها في الأغراض المخصصة لهم مما تسبب في تعثرهم.

تابع رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، يتم إعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية بشرط قيامهم بسداد 15% من قيمة القرض، والباقي سيتم إعادة جدولته على آجال طويلة تصل لـ 7 سنوات مع التزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية.

أخبار مصر البنك الزراعي المصري محمد موسى لقاح كورونا
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