"كمل تعليمك".. محمد موسى عن رسالة سمية الخشاب لـ بيكا: بعد ما شاب ودوه الكتاب

علق الإعلامي محمد موسى، على رسالة سمية الخشاب لمؤدي المهرجانات حمو بيكا بشأن ضرورة استكمال تعليميه في المرحلة القادمة والتي جاءت فحواها: "من أختك يا حمو أنت محتاج تكمل تعليمك مش عيب، الكل بيفضل يتعلم علشان يزود قدراته.. روح اتعلم يا حبيبي يا رب تروح كُتاب بس أهم حاجة تتعلم".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا متفق مع سمية الخشاب جدا وبجد ليه لأ ضروري بيكا يتعلم حتى لو لازم يروح الكتاب بس للأسف المثل بيقول مش بعد ماشاب ودوه الكتاب".

كما شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسبب إلقائه الهدايا من فوق سطح منزله للمارين بالشارع بمناسبة العام الجديد.

تابع "طريقة مسفة بالظبط زي الكلام اللي بيغنيه.. مفيش فرق بين الأخ محمد رمضان اللي مسك شوال مليان دولارات وكان بيرمي الفلوس علي المسرح في مشهد مشين ميختلفش عن اللي عمله الأخ بيكا ولا سيكا اللي بيستهين بالناس وواقف فوق سطح بيته من فوق وبيرمي الهدايا للناس في مشهد أقل ما يقال عنه أنه نوع جديد من الإسفاف والإهانة الشعبية موجه من مؤدي المهرجانات".