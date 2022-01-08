"وكيل الموسيقيين" يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان أحمد الحجار

قال محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، إن عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار شهد حضورا مكثفا من المحلنين والفنانين والموسيقيين، ويقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية.

وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنان الراحل أحمد الحجار قبل وفاته كان في مقر نقابة الموسيقيين لاستخراج بطاقة رقم قومي، موضحا أن لم يكن مريضا قبل وفاته أبدا، وكان يتمتع بصحة جيدة، كما كان هادئا والجمهور يحبه كثيرا لأخلاقه وسيرته العطرة.

وكان الفنان الراحل أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، قد رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية عن عمر ناهز 65 عاما، وترك خلفه إرثا فنيا كبيرا من أعماله طوال مسيرته العملية.