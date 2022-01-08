وصلة تعنيف من محمد موسى لـ حمو بيكا: أفعالك مسفة زي أغانيك (فيديو)

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسبب إلقائه الهدايا من فوق سطح منزله للمارين بالشارع بمناسبة العام الجديد.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "طريقة مسفة بالظبط زي الكلام اللي بيغنيه.. مفيش فرق بين الأخ محمد رمضان اللي مسك شوال مليان دولارات وكان بيرمي الفلوس علي المسرح في مشهد مشين ميختلفش عن اللي عمله الأخ بيكا ولا سيكا اللي بيستهين بالناس وواقف فوق سطح بيته من فوق وبيرمي الهدايا للناس في مشهد أقل ما يقال عنه أنه نوع جديد من الإسفاف والإهانة الشعبية موجه من مؤدي المهرجانات".

أتم، "لو بيكا بيحترم الناس وعايز يوزع هدايا ويحتفل معاهم بالسنة الجديدة كان وقف قدام بيته أو حتي بميدان عام ووزع الهدايا زي ما أنت عايز.. لكن إزاي يعمل الصح... الناس دي متعرفش تعمل الصح ولا تعرف تحترم الجمهور ولا الناس".

