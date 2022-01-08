بشرى سارة لأهالي "بهادة" بالقناطر الخيرية: توصيل الغاز الطبيعي في هذا الوقت

قال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، إنه جرى افتتاح بئر ارتوازية في قرية بهادة بمركز القناطر الخيرية، بتكلفة 450 ألف جنيه بالتعاون مع شركة مياه الشرب بعمق 300 متر، تخدم نحو 10600 مواطن، وجرى إنشاء البئر لدعم المحطة المرشحة بالقناطر الخيرية والتي تعمل بطاقة 8 آلاف متر مكعب وتخدم 6 قرى من بينهم قرية بهادة.

وأضاف محمد سالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث، أنه تم الاتفاق مع شركة الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز للمنازل في قرية بهادة بمركز القناطر الخيرية قريبا، كما كشف تأهيل عددا من المنازل بالكامل ورفع كفاءتها وتركيب بلاط وعمل الدهانات والسباكة والتسقيف وتركيب وصلات صرف صحي ووصلات مياه شرب وتسليمها للفئات المستحقة بقرى وعزب القناطر الخيرية.

يأتي ذلك ضمن مشروع "سترة" المرحلة الخامسة بمحافظة القليوبية، والذي شمل تطوير 31 منزلا بالقناطر الخيرية و5 منازل بمدينة قليوب، والذي تنفذه مؤسسة مصر الخير بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون جنيه.