أصالة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله" (فيديو)

الفجر الفني
أصالة نصري
أصالة نصري
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طرحت النجمة السورية أصالة نصري كليبها الجديد "أنا دخيل الله".

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو من الكليب الجديد، وكتبت: "الآن يمكنكم مشاهدة فيديو كليب أغنيتي الجديدة أنا دخيل الله".

الأغنية من كلمات سعود البابطين، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع ميثم علاء الدّين، وإخراج أحمد الدوغجي.

 

وعلى جانب آخر تتعاون أصالة مع صناع أغنية "الغزالة رايقة" التي لاقت شهرة واسعة فى أغنية جديدة بعنوان "غلبان" وسوف تقوم بطرحها على قناتها الخاصة على يوتيوب قريبا.

 

 

اصالة انا دخيل الله أغنية فيديو كليب
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