"خدعني".. هيام سليم تكشف تفاصيل سرقة رامز جلال فكرة برنامجها

قالت الكاتبة هيام سليم، إن الحكم في دعوتها ضد رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها تقرر يوم 2 فبراير، لافتة أن فكرتها مسجلة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة.

وأضاف الكاتبة هيام سليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، برنامج رامز تحت الأرض وتم سرقته مني، مشيرة إلى أن فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج، تواصل معها قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، وأقدم الفريق على الاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا بعد عرض فكرتها عليهم.

تابعت الكاتبة هيام سليم، "اعتذرولي عن استكمال التعاون معي بداعي أن تكلفة أجري مرتفعة".