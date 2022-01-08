محمد موسى يفتح النار على "الجوكر": اقتحم حياتنا بشكل فج

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
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فتح الإعلامي محمد موسى النار على مغني الراب "الجوكر"، وذلك بعد استخدم اسم الفنانة رانيا يوسف في أغنيته الجديدة، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "ألا قولي يا جوكر مش عيب تكون شايب وتحط اسم رانيا يوسف وتحشره عشان تتشهر.. ولا اقتحام حياة الناس بقى وسيلة لتحقيق المال والشهرة".

وأشار محمد موسى إلى أنه نبه إلى هذا الأمر في السابق، مؤكدا أن هؤلاء المؤديين وغيرهم اقتحموا الحياة بشكل فج دون معرفة ما إذا كانوا أعضاء نقابة الموسيقيين أم لا، موضحا "أن الجوكر عامل الأغنية دي عشان يرد على مؤدي الراب أبو يوسف، وأن الأغنية بتحمل اتهامات لأبو يوسف أنه بيتعاطى المخدرات وأن ده السبب وراء تأجيل حفلاته وتغيبه عن اختبارات المهن الموسيقية".
 

محمد موسى أخبار مصر رانيا يوسف أحمر مغني الراب الجوكر
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