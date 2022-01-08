محمد موسى لـ "مصطفى عنبة": لو غنيت دون تصريح مصيرك هيكون مجهول

حذر الإعلامي محمد موسى، من أحياء حفل جديد له بالزمالك متحديًا قرار الموسيقيين بإيقافه.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الأخ اللي اسمه مصطفي عنبة بيعلن إنه هيغني قريبًا في الزمالك برغم أنه من ضمن قائمة مؤديين المهرجانات اللي صادر بحقهم قرار إيقاف وعدم ممارسة مهنة الغناء لعدم عضويته بنقابة الموسيقيين".

تابع، "مش معني أنك اتقدم بملف للنقابة يبقى بقيت عضو فيها والمفاجأة هي إن عنبة قدم ملفه للنقابة ولكن لم يعتمد حتي هذه اللحظة ولم يختبر حتي هذه اللحظة وهيقف أمام لجنة الاختبار بكره أو بعد وبعدها يقرر مصير قبوله يعني مش من حقه ولا هو ولا غيره يمارس مهنة الغناء قبل قبول عضويته بالنقابة.

أتم، "عنبة حد صوته كويس ومش وحش لكن مش هتغني مخالف يا عنبة وخد بالك لو خالفت قرار النقابة قبل اعتمادك بها هيكون مصيرك مجهول".

