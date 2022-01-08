محمد موسى يطالب "الموسقيين" بالتحقيق في واقعة الجوكر: "هتفتح الباب للشتايم"

قال الإعلامي محمد موسى إن مؤدي المهرجانات وأغاني الراب يقدمون أعمالا لا تليق بالمجتمع، كما حدث مع "الجوكر" الذي أطلق أغنية مؤخرا هاجم فيها المغني أبو يوسف، واتهمه بتعاطي المخدرات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بالذمة ده يبقى كلام الناس تتهم بعض بتعاطي المخدرات في أغاني.. وبصراحة بطلب من مجلس الموسيقيين المحترمين التحقيق في هذه الواقعة لأنها هتفتح الباب لكل واحد يشتم التاني بأغنية".

على الجانب الآخر، عبّرت الفنانة رانيا يوسف عن استيائها من وضع اسمها في أغنية مغني الراب الجوكر "التالتة ممكن"، موضحة أنها تقوم بتصوير أحد الأعمال، و"مش فاضية للحاجات دي خالص ولا أعرف حاجة عنها".



كما قالت "زمان مكنتش فاهمة يعني ايه تريند بعدين اكتشفت أن أي حد عايز يعمل حوار ويتقري يحشر اسم رانيا وأي حد عايز يعمل مصيبة يحط اسم رانيا علشان يطلع تريند فخلاص مبقاش يفرق معايا".

