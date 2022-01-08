معلومات عن ستيفن هوكينج Stephen hawking الذي احتفل به جوجل

منوعات
ستيفن هوكينج Stephen
ستيفن هوكينج Stephen hawking
Advertisements

ستيفن هوكينج Stephen hawking، اعتاد محرك البحث الشهير جوجل إحياء ذكرى ميلاد أو وفاة العلماء والمشاهير الذين أثروا في الحياة الإنسانية تقديرا لما بذلوه خلال حياتهم.

 

ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

واحتفل جوجل بعالم الفيزياء ستيفن هوكينج Stephen hawking اليوم السبت الموافق الثامن من يناير 2022، الذي ولد عام 1942 ويصادف ميلاده اليوم.

 

جوجل يحتفل بالعالم ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

وتصدر العالم ستيفن هوكينج Stephen hawking تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث نشر المحرك فيديو عبيري أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل، إحياء لذكرى ميلاده.

 

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن عالم الفيزياء ستيفن هوكينج Stephen hawking في السطور التالية:

 

نشأة وميلاد ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

ولد ستيفن هوكينج Stephen hawking عام 1942 في مدينة أكسفورد  عام 1942 وكان والده اختصاصي الأحياء المتقاعد، انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية خلال الحرب العالمية الـ2.

 

دراسة ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

ويعتبر ستيفن هوكينج Stephen hawking  واحدا من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، والذي درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى.

 

أبحاث ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

أكمل ستيفن هوكينج Stephen hawking دراسته في جامعة "كامبريدج" للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله العديد من الأبحاث النظرية في علم الكون وفي العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، إلى جانب ودراسات في التسلسل الزمني.

 

مرض ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

عانى ستيفن هوكينج Stephen hawking من مرض التصلب الجانبي الضموري "العصبون الحركي"، تحدى إعاقته وأصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني من الجميع.

 

ستيفن هوكينج Stephen hawking والناس

 

وعرف عن ستيفن هوكينج Stephen hawking أنه سفيرا شعبيا للعلوم حيث حرص طوال مسيرته على وصول الانسان العادي إلى نتائج أبحاثه، وتمتع بحس دعابة كبير.

 

كتاب ستيفن هوكينج Stephen hawking

 

قدم ستيفن هوكينج Stephen hawking كتابا تحت عنوان "تاريخ موجز للزمن" وحقق أفضل المبيعات، رغم عدم معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.

 

مشاركات ستيفن هوكينج Stephen hawking التلفزيونية

 

وشارك ستيفن هوكينج Stephen hawking الذي أحيا جوجل ذكرى ميلاده اليوم في العديد من البرامج التلفزيونية، كما أعار صوته للعديد من التسجيلات الصوتية.

 

ستيفن هوكينج عالم الفيزياء ستيفن هوكينج العالم ستيفن هوكينج الفيزيائي ستيفن هوكينج ميلاد ستيفن هوكينج ستيفن هوكينج Stephen hawking العالم ستيفن هوكينج Stephen hawking عالم الفيزياء ستيفن هوكينج Stephen hawking
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع 17 شخصا وإصابة 17 آخرين في حادث مروع بطريق الطور الدولي

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

مجانا الآن|| تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2022

عاجل.. فضيحة في مول أركان بالشيخ زايد

كورونا تضرب منتخب مصر| إصابة ثنائي الفراعنة.. واستمرار إيجابية مسحة محمد صلاح

أسعار الأسماك اليوم السبت 8-1-2022 في سوق العبور

ليلة سقوط محمد الأمين مؤسس"الأيدي الأمينة".. هتك عرض وصلاة بالإجبار لـ20 فتاة

نجم ليفربول يقترب من الرحيل في يناير