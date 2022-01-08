معلومات عن ستيفن هوكينج Stephen hawking الذي احتفل به جوجل

ستيفن هوكينج Stephen hawking، اعتاد محرك البحث الشهير جوجل إحياء ذكرى ميلاد أو وفاة العلماء والمشاهير الذين أثروا في الحياة الإنسانية تقديرا لما بذلوه خلال حياتهم.

ستيفن هوكينج Stephen hawking

واحتفل جوجل بعالم الفيزياء ستيفن هوكينج Stephen hawking اليوم السبت الموافق الثامن من يناير 2022، الذي ولد عام 1942 ويصادف ميلاده اليوم.

جوجل يحتفل بالعالم ستيفن هوكينج Stephen hawking

وتصدر العالم ستيفن هوكينج Stephen hawking تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث نشر المحرك فيديو عبيري أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل، إحياء لذكرى ميلاده.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن عالم الفيزياء ستيفن هوكينج Stephen hawking في السطور التالية:

نشأة وميلاد ستيفن هوكينج Stephen hawking

ولد ستيفن هوكينج Stephen hawking عام 1942 في مدينة أكسفورد عام 1942 وكان والده اختصاصي الأحياء المتقاعد، انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية خلال الحرب العالمية الـ2.

دراسة ستيفن هوكينج Stephen hawking

ويعتبر ستيفن هوكينج Stephen hawking واحدا من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، والذي درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى.

أبحاث ستيفن هوكينج Stephen hawking

أكمل ستيفن هوكينج Stephen hawking دراسته في جامعة "كامبريدج" للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله العديد من الأبحاث النظرية في علم الكون وفي العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، إلى جانب ودراسات في التسلسل الزمني.

مرض ستيفن هوكينج Stephen hawking

عانى ستيفن هوكينج Stephen hawking من مرض التصلب الجانبي الضموري "العصبون الحركي"، تحدى إعاقته وأصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني من الجميع.

ستيفن هوكينج Stephen hawking والناس

وعرف عن ستيفن هوكينج Stephen hawking أنه سفيرا شعبيا للعلوم حيث حرص طوال مسيرته على وصول الانسان العادي إلى نتائج أبحاثه، وتمتع بحس دعابة كبير.

كتاب ستيفن هوكينج Stephen hawking

قدم ستيفن هوكينج Stephen hawking كتابا تحت عنوان "تاريخ موجز للزمن" وحقق أفضل المبيعات، رغم عدم معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.

مشاركات ستيفن هوكينج Stephen hawking التلفزيونية

وشارك ستيفن هوكينج Stephen hawking الذي أحيا جوجل ذكرى ميلاده اليوم في العديد من البرامج التلفزيونية، كما أعار صوته للعديد من التسجيلات الصوتية.