أسعار الذهب اليوم السبت 8-1-2022 في السوق المحلي

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية بعد استقرارها عند مستوى 1790 دولارا للأوقية، بعد تراجعه أمس بمقدار 13 جنيهًا.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 523 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 787 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 900 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6346 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب الخميس 6 يناير مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعدما أشار محضر اجتماع الفيدرالي في ديسمبر إلى رفع أسرع وتيرة لأسعار الفائدة لكبح التضخم.