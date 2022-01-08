تعرف على تشكيل مصر المنتظر في كأس أمم إفريقيا 2022

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements

يستعد المنتخب الوطني المصري لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.


- موعد أولى مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية
ويفتتح منتخب مصر مواجهات دور المجموعات ضد نظيره منتخب نيجيريا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من يناير الجاري،وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.


ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، مباراة نيجيريا، بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق
خط الوسط: النني - حمدي فتحي - عبدالله السعيد
الهجوم: تريزيجية - مصطفى محمد - محمد صلاح.

 

محمد صلاح الله مباريات الثلاثاء المدير الفني مصر القاهره المصري ساعة قاهر دور المجموعات مدير مرمى
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

روديجير يصدم الجميع بقراره النهائي حول وجهته المقبلة

وصول حسن راتب لمحاكمته بقضية الآثار الكبرى

الكشف رباعي دفاع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2022

تعرف على تشكيل مصر المنتظر في كأس أمم إفريقيا 2022

ليلة سقوط محمد الأمين مؤسس"الأيدي الأمينة".. هتك عرض وصلاة بالإجبار لـ20 فتاة

عاجل.. مصرع 17 شخصا وإصابة 17 آخرين في حادث مروع بطريق الطور الدولي

كورونا تضرب منتخب مصر| إصابة ثنائي الفراعنة.. واستمرار إيجابية مسحة محمد صلاح

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني