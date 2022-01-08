تعرف على تشكيل مصر المنتظر في كأس أمم إفريقيا 2022

يستعد المنتخب الوطني المصري لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.



- موعد أولى مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

ويفتتح منتخب مصر مواجهات دور المجموعات ضد نظيره منتخب نيجيريا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من يناير الجاري،وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، مباراة نيجيريا، بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق

خط الوسط: النني - حمدي فتحي - عبدالله السعيد

الهجوم: تريزيجية - مصطفى محمد - محمد صلاح.