أيتن عامر تصدم الجمهور بصوتها عقب طرح أولى كليباتها "بناقص"

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أيتن عامر
أيتن عامر
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تصدرت الفنانة أيتن عامر تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت الموافق الثامن من يناير 2022، بعدما طرحت أولى كليباتها الغنائية "بناقص".

 

أيتن عامر

 

وفاجأت أيتن عامر جمهورها ومحبيها بصوتها الجميل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الكليب" الجديد، منبهرين بصوتها، ومتعجبين من عدم غنائها من قبل.

 

كليب أيتن عامر الجديد

 

وطرحت أيتن عامر أولى تجاربها كمطربة عبر "بناقص" مستعينة بكلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب.

 

طرح أولى كليبات أيتن عامر

 

وأكدت أيتن عامر أن طرح أولى كليباتها تعتبر تجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لها بعد سنوات عديدة، حيث سبق وأشارت لى أن الغناء حلم تأخر 18 عاما، رغم شهرتها الكبيرة كفنانة.

 

مخرجة كليب أيتن عامر

 

 

واختارت المخرجة بتول عرفة أن تعتمد على قدرات الفنانة أيتن عامر التمثيلية وقدرتهاعلى التقمص من شخصية أخرى، خلال الفيديو كليب الذي تم تصويره وطرحه يوم أمس.

 

فكرة كليب أيتن عامر

 

 وناقشت المخرجة عبر أيتن عامر نموذج متواجد بكثرة من الفتيات التي ترتبط بالأشخاص بشكل كبير وتربطن حياتهن بهن ما يزيد من الاهتمام المبالغ فيه وهو ما يضر العلاقة.

 

أيتن عامر وأولى محاولاتها الغنائية

 

وتعتبر أغنية "بناقص" التي تم تصويرها فيديو كليب هي التجربة الغنائية الأولى للنجمة أيتن عامر وسط توقعات بنجاحها في مجال الناء لما لها من صوت جميل واداء وحساس مبشرين.

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