استغاثة.. طفل يعانى من اعوجاج فى القدم على قوائم الانتظار منذ سنة

ناشدت أسرة الطفل "ك. م"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزارة الصحة، بسرعة إجراء عملية اعوجاج فى القدم له، وذلك بعد أن تم تحويله إلى مستشفى الهرم، وإصدار جواب بالعملية على نفقة التأمين الصحى منذ عام تقريبا.

وأوضحت أسرة الطفل، أنه بدء يعانى من صعوبة فى السير، ويسقط كثيرا نتيجة تأخر العملية، وأنهم فى انتظار إجراءها فى أى مستشفى على نفقة التأمين الصحى.

وأرفق والد الطفل الاستغاثة بالإشاعات التي أجراها لنجله وجواب العملية الصادر من التأمين الصحي، وللتواصل مع الحالة على الرقم التالى 01004653630- 01006908257

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