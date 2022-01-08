أسعار الذهب ترتفع.. وعيار 21 يصعد جنيهين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 8 يناير 2022، بقيمة 2 جنيه فقط في أسواق الصاغة، وذلك بعد تعافٍ جزئي في سعر الذهب العالمي مسجلًا مستويات 1796 دولارا، وهو السعر الذي أغلق عليه سوق الذهب في تداولات هذا الأسبوع، ويستمر سعر الذهب المسجل الآن حتى مستهل تداولات الاثنين القادم، وذلك مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي وتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 21 سجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900.75 جنيه

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

 

 

 

 

 

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