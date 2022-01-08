رأي أحمد ناجي في تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المنتخب

تصدر الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي، اليوم السبت، الموافق الثامن من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تعيينه مدربا لحراسة مرمى منتخبنا المشارك في أمم إفريقيا.

تعيين طارق سليمان

من جانبه، أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة والمنتخب الوطني الأسبق، أن تعيين طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي لقيادة المنتخب في هذه المرحلة الحرجة قرار منطقي ومناسب.

قرار كيروش بشان طارق سليمان

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبوجبل.

طارق سليمان يمتلك خبرات كثيرة

وقال أحمد ناجي إن طارق سليمان يمتلك الخبرات اللازمة للتعامل مع الموقف متمنيًا سرعة الشفاء لعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وحارس المرمى محمد أبوجبل.

طارق سليمان وناجي

وأعرب أحمد ناجي عن أمنياته ببقاء طارق سليمان في منصبه كمدرب للحراس حتى في حالة تعافي عصام الحضري من كورونا، مضيفا: "من الأفضل استمراره تحسبًا لأي ظروف والاستفادة من البطولة خاصة في ظل عدم وجود ارتباطات للمنتخب الأولمبي".

طارق سليمان والحضري

ودعا ناجي الجهاز الفني للمنتبخ بضرورة التنسيق بين طارق سليمان وعصام الحضري لاتباع نفس الخطط التدريبية والتعامل مع الحراس على المستوى البدني والذهني والتكتيكي.