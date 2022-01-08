أرقام المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best (انفوجراف)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه الثلاثي صلاح وميسي وليفاندوفسكي في عام 2021:-



محمد صلاح



دوري أبطال أوروبا

10 مباريات – 10 أهداف

الدوري الانجليزي

42 مباراة – سجل 25 هدف – صنع 11 هدفا

هداف الدوري الانجليزي هذا الموسم بـ16 هدفا

كأس الاتحاد الانجليزي

مباراتين – سجل 3 أهداف

منتخب مصر

7 مباريات – سجل هدفين – صنع 3 أهداف

انجازات وبطولات

صعد مع المنتخب لبطولة أمم إفريقيا

صعد مع المنتخب للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

جائزة لاعب العام في ليفربول



ليونيل ميسي

الدوري الاسباني

20 مباراة – 23 هدف – صنع 8 أهداف

الدوري الفرنسي

11 مباراة – 1 هدف – صنع 5 أهداف

دوري أبطال أوروبا

7 مباريات – سجل 7 أهداف

كأس إسبانيا

5 مباريات – 3 أهداف – صنع 1 هدف

كأس السوبر الإسباني

1 مباراة – لم يسجل

منتخب الأرجنتين

16 مباراة – سجل 9 أهداف – صنع 5 أهداف

انجازات وبطولات

كأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين - كأس اسبانيا مع برشلونة - هداف كوبا أمريكا 2021 - هداف الدوري الإسباني - جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2021



ليفاندوفسكي

الدوري الألماني

34 مباراة – 43 هدفا – صنع 4 أهداف

دوري أبطال أوروبا

8 مباريات - 11 هدف – صنع 4 أهداف

كأس ألمانيا

مباراتين – لم يسجل أهداف

كأس السوبر الأوروبي

مباراة وحيدة – سجل هدفين

كأس العالم للأندية

مباراتين – سجل هدفين

منتخب بولندا

12 مباراة – سجل 11 هدف – صنع 4 أهداف

انجازات وبطولات

الدوري الألماني - كأس العالم للأندية - كأس السوبر الألماني - كأس السوبر الأوروبي - هداف الدوري الألماني



