مصطفى ثابت يهنئ رجل الأعمال محمد مصطفى والدكتورة هدير أشرف بمناسبة خطوبتهما

تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، بالتهنئة لرجل الأعمال محمد مصطفى، والدكتورة هدير أشرف، بمناسبة خطوبتهما.

وتمنت السيدة سهام مصطفى، والدة رجل الأعمال، من الله عز وجل أن يتم على العروسين بالخير، فيما دعت السيدة يسر مصطفى خالته، الله عز وجل أن ينعم عليهما بالصحة، والسعادة.

من جهتها، هنأت أسرة جريدة الفجر، رجل الأعمال محمد مصطفى، والدكتورة هدير أشرف، داعين المولى عز وجل أن يسعدهما، ويبارك فيهما، ويرزقهما المحبة، وطول العمر.

حفل الخطوبة