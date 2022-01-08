التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر

عربي ودولي
المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي
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أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي، أن ميليشيات الحوثي أطلقت أكثر من 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة الدولية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

التحالف العربي الحوثيين الملاحة البحر الاحمر
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