ارتفاع أصول صندوق الثروة القطري إلى 354 مليار دولار في 2021

ارتفعت أصول جهاز قطر للإستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار أميركي.

وكشفت بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية ارتفاع ترتيب صندوق الثروة السيادي القطري إلى المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار.

وتتوزع أصول جهاز قطر للاستثمار جغرافيا وقطاعيا في اكثر من 80 بلدا حول العالم، وأبرزها البنك الزراعي الصيني، وهارودز، وحصة 17% في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، وحصة 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، إضافة إلى حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من كريديه سويس السويسري وبنك أوف أمريكا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية "تيفاني".