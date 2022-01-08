ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 28%

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تراجعت أسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في ديسمبر مع انخفاض الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر بشكل كبير عن المستويات المرتفعة.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 133.7 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.9% عن نوفمبر، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 23.1% عن ديسمبر 2020. ويتتبع المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة بشكل شائع.

وسجل المؤشر الفرعي لمنتجات الألبان فقط ارتفاعًا شهريًا في ديسمبر.

وبالنسبة لعام 2021 ككل، بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 125.7 نقطة، بزيادة قدرها 28.1% عن العام السابق.

وقال كبير موظفي الفاو والخبير الاقتصادي عبد الرضا عباسيان، "بينما يُتوقع أن تفسح الأسعار المرتفعة في المعتاد الطريق أمام زيادة الإنتاج، فإن التكلفة المرتفعة للمدخلات، والوباء العالمي المستمر والظروف المناخية المتزايدة الغموض لا تترك مجالًا كبيرًا للتفاؤل بشأن العودة إلى ظروف سوق أكثر استقرارًا حتى في عام 2022". الخبير الاقتصادي عبد الرضا عباسيان.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 0.6% مقارنة بشهر نوفمبر، حيث أدى انخفاض أسعار تصدير القمح وسط تحسن الإمدادات في أعقاب حصاد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى تعويض أسعار الذرة الأكثر ثباتًا بدعم من الطلب القوي والمخاوف بشأن استمرار الجفاف في البرازيل.

ولكن للعام بأكمله، بلغ مؤشر الفاو لأسعار الحبوب أعلى مستوى سنوي له منذ عام 2012 وبلغ متوسطه 27.2% عن عام 2020، مع ارتفاع الذرة 44.1%، والقمح 31.3%، لكن الأرز انخفض بنسبة 4.0%.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3% في ديسمبر، مع ضعف أسعار زيت النخيل وزيت عباد الشمس مما يعكس الطلب العالمي الضعيف على الواردات والذي قد يكون مرتبطًا بالمخاوف بشأن تأثير ارتفاع حالات كورونا.

وبالنسبة لعام 2021 ككل، وصل مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة 65.8% عن عام 2020.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 3.1% عن نوفمبر، ليصل إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، مما يعكس المخاوف بشأن التأثير المحتمل لمتغير أوميكرون على الطلب العالمي بالإضافة إلى ضعف الريال البرازيلي وانخفاض أسعار الإيثانول.

وبالنسبة لعام 2021 ككل، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 29.8% عن العام السابق إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016.

وكان مؤشر الفاو لأسعار اللحوم مستقرًا على نطاق واسع في ديسمبر، ولكن في عام 2021 ككل، كان مؤشر الفاو لأسعار اللحوم أعلى بنسبة 12.7% مما كان عليه في عام 2020.

وكان مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان هو المؤشر الفرعي الوحيد الذي ارتفع في ديسمبر، حيث ارتفع بنسبة 1.8% عن الشهر السابق، حيث زادت الأسعار الدولية للزبدة ومساحيق الحليب وسط انخفاض إنتاج الحليب في غرب أوروبا وأوقيانوسيا.

وانخفضت أسعار الجبن بشكل طفيف، مما يعكس تفضيل منتجي الألبان في أوروبا الغربية.

في عام 2021، بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 16.9% أعلى مما كان عليه في عام 2020.