تعرف على حالة الطقس ودرجة الحرارة غدا الأحد 9/1/2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس غدا الأحد على جميع أنحاء البلاد، إذ يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وذلك أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد في البيان الصادر عنها، منذ قليل، أن حالة الطقس غدا تشهد نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، موضحة أن الفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض المرتفعات من جنوب سيناء.

أمطار خفيفة

كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه إلى 3 أمتار، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج يصل ارتفاع الأمواج به إلى 2.25 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على البلاد، كالتالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 15 08

سيوة 15 06

بورسعيد 17 09

دمياط 17 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 15 0

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 25 16

رأس حدربة 25 15.