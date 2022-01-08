محللون يكشفون لـ "الفجر".. هل تؤثر الشائعات على استقرار السودان؟

دائما تسعي بعض جماعات الإسلام السياسي إستخدام الشائعات من أجل نشر الفوضى والتشكيك في إستقرار الأوضاع داخل الدول التي تشهد أحداثًا متغيرة مثل السودان، ولذلك رأي بعض الخبراء أن هناك بعض التيارات في السودان تستخدم الشائعات من أجل الوصول إلى أهدافهم.

تأخر الدولة

قال الإعلامي السوداني صلاح غريبة، رئيس تجمع الإعلاميين السودانيين في مصر، أن الشائعات تأثر بشكل كبير في الوضع في السودان بسبب أن شعب مثل السودان يعاني من تأخر كبير في التعامل لمعرفة صحة المعلومة حتي بين المثقفين.

وأضاف الإعلامي السوداني صلاح غريبة في تصريحات خاصة ل "الفجر"، يجب أن يكون في السودان إعلام وطني حقيقة يكشف جميع الحقائق بشكل شفاف من أجل منع تسرب الشائعات التي من الممكن أن تؤثر علي السودان.

وأستكمل رئيس تجمع الإعلاميين السودانيين في مصر، في حالة إستمرار الأوضاع هكذا في السودان من الممكن أن تنهار الأوضاع داخل السودان لهذا اطلب من الإعلام السودان رصد الحقيقة بشكل كامل من أجل تجنب الشائعات.

الشائعة تستخدم من أجل الحشد

صرح الباحث سمير رمزي، المتخصص في الشأن السوداني، أن الفترة الإنتقالية التي تعيشها السودان ناشر بها الشائعات وذلك بسبب أن بعض التيارات تستخدم الشائعات والدعاية من أجل حشد المواطنين.

وأكد الباحث سمير رمزي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أكد علي أن الأطراف السودانية تتصارع في السودان من أجل تحقيق أهدافها الشخصية وذلك يعني أن كل شي متاح.