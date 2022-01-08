رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

تصدرت النجمة دنيا سمير غنم تريند جوجل خلال الساعت الماضية، حيث نظم زوجها الإعلامى رامي رضوان، احتفالية عيد ميلادها وقدم لها تورتة وزينها بأبرز وأهم أعمالها.

رامي رضوا ن يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

ونشر رامي رضوان عبر حسابه الشخصي، إنستجرام، صور التورتة التي قدمها لزوجته دنيا سمير غانم معلقة عليها "ربنا يجعل أيامنا كلها بهجة وفرح لنا ولكل حبايبنا وكل اللى بيحبونا، ويحفظك ويهنيكي ويكتب لك في كل خطوة نجاح وتميز وسعادة ورضا حبيبتي".

دنيا سمير غانم تعبر عن سعادتها بمفاجأة عيد ميلادها

ومن جهتها، أعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة، قائلة إنها شعرت في عيونهم محاولة إسعادها بأي طريقة للخروج من محنة وحزن رحيل والديها.

دنيا سمير غانم تنشر صور الاحتفال

ونشرت دنيا سمير غانم، صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "رامى قال لى اننا خارجين نتعشى أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادى، لأنى يومها كنت مسافرة، ورحت لقيت كل أصحابى اللى أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت فى عنيهم أد ايه هم نفسهم أكون سعيدة".

دنيا سمير غانم توجه الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها

وتابعت دنيا سمير غانم "شكرا جدا لكل أصحابى واخواتى، ربنا يخليكوا ليا، وشكرا يا رامى يا حبيبى على المفاجأة الجميلة، ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا".