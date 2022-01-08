تعرف على خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2022 وطرق الاستعلام عنها

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2022، استعدادا لسدادها، إذ يحرص مستخدمو الإنترنت المنزلي على دفع فاتورة الهاتف في موعدها تجنبا لتراكمها حتى لا تنقطع خدمة الإنترنت عنهم.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات عدد من الطرق المختلفة التي يمكن سداد الفاتورة بها، ونرصد من خلال هذا التقرير خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى 2022، وطرق الدفع المختلفة والتي توفرها الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين استعداد لبدء دفعها يوم 15 يناير الجاري والتي جاءت كالتالي:

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى 2022

- يقوم الراغب في سداد فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على الموقع الرسمي للمصرية الاتصالات.

- ثم يقوم الراغب في السداد باختيار الأيقونة الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي الموجودة أعلى يسار الصفحة.

- ثم يتم إدخال الكود الخاص بالمحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «اظهر الفواتير».

- وبعد أن تظهر قيمة فاتورة التليفون الخاصة بالمواطن، يقوم بالضغط على «السداد الإلكتروني».

- ثم بعد ذلك يقوم المشترك باختيار الأيقونة الخاصة بالدفع فيتم الضغط على «ادفع» الموجودة أعلى الشاشة.

- ثم بعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة ببيانات العميل، والتي يجب إدخالها كاملة بشكل صحيح حتى يتم تسجيل البيانات.

- ثم يتم الضغط على خانة «سدد».

- وبعد ذلك يختار العميل طريقة الدفع المناسبة له، سواء كان ذلك بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

- وتوفر الشركة المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع المختلفة للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بالطريقة المناسبة لهم، فيستطيع العميل سداد الفاتورة من خلال منافذ فوري، وأمان، وخدماتي، ومصاري، أو منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية أو من خلال مكاتب البريد المصري.