أيتن عامر تتصدر تريند جوجل بعد طرح أول أغانيها "بناقص"

تصدر اسم الفنانة أيتن عامر تريند مؤشر البحث في جوجل، بعد طرح أحدث أغانيها "بناقص"، حيث لاقت الأغنية بعد ساعات قليلة من طرحها إعجاب متابعيها.

مشاهدة أغنية "بناقص" للفنانة أيتن عامر

وحققت أغنية "بناقص" للفنانة أيتن عامر، حتى الآن أكثر من 255 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز، بموقع "يوتيوب".

أغنية "بناقص" للفنانة أيتن عامر

وأغنية "بناقص" لـ أيتن عامر من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كليب بناقص لـ أيتن عامر

وصورت كليب بناقص لـ أيتن عامر، المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وقدمت من خلال الكليب رؤية تمثيلية، خاصة وأن المطربة معها هذه المرة ممثلة قادرة على تقمص شخصية أخرى.

حلم الغناء لأيتن عامر

وفي وقت سابق، أكدت أيتن عامر أن الغناء حلم تأخر 18 عاما، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة.

مسلسل النقطة العامية

وانتهت أيتن عامر من تصوير مسلسل "النقطة العامية" وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ومن بطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبد الله، إيهاب فهمي، من تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

كما تشارك أيتن عامر في رمضان 2022 بمسلسلين أولهما "مكتوب عليا" مع أكرم حسني من إخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل "أولاد عابد" إخراج أكرم فريد.