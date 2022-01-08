ميناء دمياط: بدء عمليات التكريك بجوار أرصفة محطة الحاويات لزيادة طاقتها

أعلنت هيئة ميناء دمياط بدء عمليات التكريك بجوار أرصفة محطة الحاويات لزيادة الطاقة الاستيعابية.





وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم السبت - أن الكراكة العملاقة (غاشا) بدأت في عمليات التكريك بجوار الأرصفة منذ أمس، حيث جرىالانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى لمشروع تدعيم أرصفة الحاوية ويجرى العمل حاليا في المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي جزء من أرصفة(1،2) لينتهي المشروع بطول أرصفة 1450 مترا.





وأشارت إلى أنه جرى رفع كفاءة الأرصفة جميعها وإعادة بناءها من جديد ليكون العمق التصميمي 17 مترا، لتستقبل أكبر غاطس لسفنالحاويات في العالم، بالتزامن مع شراء أحدث طراز ونش رصيف عملاق فئة (Malaccamax) بـ3 أوناش، حيث سوف تقوم الكراكة(غاشا) بالبدء في أعمال التعميق أمام أرصفة الحاويات المدعمة الجديدة لتصل إلى عمق أولى - 15.5 متر وصولا إلى عمق نهائي 17 مترا.