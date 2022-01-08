شروط تلقي خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفى.. الصحة توضح

هناك العديد من الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لكبار السن من هم فوق سن 65 عامًا)، في إطار برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، والذي انطلق في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، في 401 وحدة ومركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بالمحافظات المستفيدة، كمرحلة أولى.

ضوابط تلقي خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في المستشفى

وأوضحت «الصحة» أن شروط الحصول على الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في المستشفى، يحددها طبيب مركز طب الأسرة أو الوحدة الصحية، إلا إذا كانت حالة طارئة فقط مثل الحوادث، حيث يتم تقديم الخدمة مباشرة في المستشفى، موضحة أن البرنامج يقدم خدماته بالمجان، ابتداءً بالكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي، وذلك لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، والمستفيدين من دعم «تكافل» وأسرهم، إضافة إلى مستحقي دعم «كرامة».

4500 وحدة ومركز طبي و350 مستشفى لتقديم الخدمات المجانية

وتُدم الخدمات العلاجية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عاما وتخصصيا ونوعيا، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة، وفقا لما أعلنته الوزارة.

المحافظات المستفيدة من البرنامج الصحي لرعاية كبار السن

وحددت الوزارة الأماكن المستفيدة من البرنامج الصحي لرعاية كبار السن، موضحة أن البرنامج يتسفيد به سكان 21 محافظة، ويقدم خدمة صحية للأشخاص من عمر 65 عاما فأكثر بالمجان، في جميع محافظات الجمهورية، ماعدا محافظات المرحلة الأولى لـالتأمين الصحي الشامل، وهي «الأقصر، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».