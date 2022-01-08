سعر الدولار اليوم السبت 8-1-2022، أمام الجنيه

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 8-1-2022، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الأسبوعية داخل البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

شادي السعدني خبير أسواق الذهب البنك الفيدرالي الدولي التضخم سعر الدولار سعر الفائدة
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