بنك أمريكي يهدد موظفيه: التطعيم أو الطرد

قالت مذكرة لبنك سيتي جروب الأمريكي، إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير كانون الثاني ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.



وقالت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن البنك الأمريكي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر تشرين الأول وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجا صارما بشأن التطعيم.



ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشىفيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.



وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت ومن بينها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان من بعض الموظفين الذين لميتلقوا تطعيما العمل من المنزل لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين.



وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90 في المئة من موظفي سيتي جروب التزموا بالأمر حتى الآن وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.