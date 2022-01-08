الكشف عن برنامج المنتخب الوطني غدًا بالكاميرون

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
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يجري المنتخب الوطني مسحة المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية غدًا حسب البرنامج الموضوع من قبل اللجنة المنظمة.

 كما يقام صباح غد اجتماع الوصول للمنتخب الوطني فيما طلب كارلوس كيروش أن يكون تدريب الغد في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة ) استعدادا للقاء نيجيريا في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بمدينة جاروا.

ومن المقرر أن يكون التدريب مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة ال15 دقيقة الأولى منه.

وكان المنتخب الوطني قد أدى اليوم مرانًا تنشيطيًا في حمام السباحة بمقر اقامته بعد وصوله قبل الانتظام في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كيروش تناولوا بعده وجبة العشاء.
 

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