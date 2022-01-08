طبيب: في هذه الحالة تركيب الدعامة حل جذري لمريض ضعف الانتصاب (فيديو)

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن تركيب الدعامة تعتبر حل جذري لمريض ضعف الانتصاب الاولي أي الشاب الذي لم يشعر بالانتصاب من قبل، مشيرًا إلى أن بعض الشباب لا يشعر بالانتصاب، بسبب مشكلة في تكون العضو الذكري لا تمكنه من القيام بوظيفته، وفي هذه الحالة يتم تركيب الدعامة من خلال التدخل الجراحي

وتابع "العياشي"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي، وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الاغلبية العظمى تقوك بتركيب الدعامة بعد الحصول على منشطات لمدة طويلة، ويضعف الاستجابة لهذه المنشطات، وفي هذه الحالة لا يوجد حل إلا تركيب الدعامة.

ولفت إلى أن تركيب الدعامة ليست الحل الأول لمريض ضعف الانتصاب بشكل عام، ولكنها الحل الاخير بعد تجربة كافة الحلول الغير جراحية، مشيرًا إلى أن مريض الضعف الجنسي يكون في حالة نفسية سيئة جدًا حال تركيب الدعامة دون حاجة.