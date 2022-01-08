خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بهذه الأمراض (فيديو)

توك شو
مريض السمنة - أرشيفية
مريض السمنة - أرشيفية
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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة العمل على خفض الوزن مبكرًا، للوقاية من تبعات مرض السمنة مثل آلام العظام، وعدم مرونة الحركة التي تتعثر مع زيادة الوزن خلاف الأمراض الأخرى، معقبة: "لازم ناخد بالنا، من خطورة مرض السمنة". 

وتابعت "سهيل"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي، وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك إمكانية لخفض الوزن بصورة سريعة في البداية، لأن الخلايا تكون في البداية تكون أحادية من السهل التخلص منها، ولكن مع مرور بعض السنوات تتحول هذه الدهون إلى ثنائية وثلاثية، ومن الصعب التخلص منها. 

 وتابعت ان من يعاني من زيادة الوزن معرض للإصابة بتصلب الشرايين والإصابة بالسكر، والضغط، والازمات القلبية، فالسمنة بوابة للإصابة بالأمراض المختلفة. 

تصلب الشرايين زيادة الوزن خبيرة التغذية الأمراض الأزمات القلبية مرض السمنة
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