مسلسل الحلم يتصدر جوجل.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

منوعات
بوابة الفجر
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تصدر مسلسل الحلم تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث بدء عرض أولى حلقاته منذ أيام، ويبحث المواطنين المهتمين بالدراما المصرية عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

مسلسل الحلم 
جذب مسلسل الحلم منذ بداية عرضه إعجاب الكثيرين، من جميع الفئت، ويناقش قضية مهمة في المجتمع لفتت الانظار، وأصبح الجمهور يتبع حلقاته باستمرار منذ بداية عرضه.

مواعيد عرض مسلسل الحلم
ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، على أن تكون ثاني إعادة الساعة 12 ظهرا في اليوم التالي.

محمد رياض يكشف تفاصيل شخصية في مسلسل الحلم

كشف الفنان محمد رياض عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "الحلم"، الذي يعرض حاليا على قناة الحياة.

وقال رياض: "أجسد شخصية عماد الونش في مسلسل الحلم؛ وهي شخصية اجتماعية لم أقدمها من قبل، وبها تفاصيل كثيرة، والجمهور سيتفاجأ بها".

أحداث مسلسل الحلم

مسلسل "الحلم" تدور أحداثه حول حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إليه، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد سنوات من الإهمال.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: صابرين، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وكمال أبو رية، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.

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