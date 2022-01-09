مسابقة ساويرس تعلن أسماء الفائزين بجوائزها الثقافية في دورتها الـ17

احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بختام الدورة السابعة عشر لجائزة ساويرس الثقافية، في المتحف القومي للحضارة المصرية، يوم السبت الموافق 8 يناير، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والوزراء والسفراء، ورموز المجتمع المصري من المثقفين والفنانين، والمبدعين والسياسيين، وشهد الحفل تكريم 16 فائزًا من كبار وشباب الكتاب والأدباء عن أعمالهم التي تم اختيارها من بين 1304 عملًا أدبيًا مقدمًا في مختلف فروع الجائزة.



بدأت مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة المتميزة هند صبري، التي افتتحت الحفل بكامة ترحيبية أشادت فيها بالجائزة وأثرها في دعم المشهد الثقافي والفني في مصر، كما ألقى د. محمد أبو الغار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، كلمة عن اهم التطورات في جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021 والتي تضمن إطلاق فرع جديد لأدب الأطفال تحت سن 12 سنه، وتعديل فرع النقد الأدبي ليصبح النقد الأدبي والسرديات الأدبية.

كما ألقى المهندس نجيب ساويرس، مؤسسة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، كلمة افتتاحية أكد فيها على التزام مؤسسة بدعم المبادرات التنموية والثقافية في مصر.

قامت الإعلامية القديرة جاسمين طه بتقديم فقرات الحفل، وقد شارك في تسليم الجوائز عدد كبير من الفنانين والفنانات، كما شهد الحفل فقرة غنائية للفنانة الشابة نوران أبو طالب، وكذلك تم تقديم عرض لمشهد من النص المسرحي "باب عشق" الحائز على جائزة المركز الأول.

واختتم الحفل بكلمة للمهندس سميح ساويرس، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، وراعي جائزة ساويرس الثقافية، حيث قدم التهنئة لكل الفائزين والشكر لأعضاء لجان تحكيم الدورة السابعة عشرة.

الفائزون بجائزة ساويرس الثقافية – الدورة السابعة عشر:

فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء مناصفة كل من الكاتب الأستاذ/ عادل أسعد الميري عن رواية "خيوط أقمشة الذات" الصادرة عن منشورات إبيدي، والكاتب الأستاذ/ محمد أبو زيد عن رواية "عنكبوت في القلب" الصادرة عن البيئة العامة للكتاب. فيما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء مناصفة كل من الكاتب الأستاذ/ أسامة حبشي عن المجموعة القصصية "حاول ألا تراني" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الأستاذ/ محمد عبد النبي عن المجموعة القصصية "كان ياما كان" الصادرة عن دار العين للنشر.

أما جائزة الرواية لشباب الأدباء فقد فاز بالمركز الأول فيها الكاتبة الأستاذة/ أريج جمال عن رواية "أنا أروى يا مريم" الصادرة عن دار الساقي. كما فازت الرواية بجائزة الترجمة والنشر باللغة الإنجليزية. وفاز بالمركز الثاني الكاتب الأستاذ/ يوسف نبيل عن رواية "اللقاء الأخير" الصادرة عن دار المحروسة.

وحصل على المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتبة الأستاذة/ أميمة صبحي عن المجموعة القصصية "رؤى المدينة المقدسة" الصادرة عن دار العين للنشر، وجاء المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتبة الأستاذة/ أميرة بدوي عن المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة" الصادرة عن دار العين للنشر، والكاتب الأستاذ / محمد عبد الله سامي عن المجموعة القصصية "نابليون والقرد" الصادرة عن دار المحروسة.

وفازت بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول – كبار الكتاب، الكاتبة الأستاذة/ دينا حمزة عن سيناريو فيلم "علاج طبيعي". بينما فازت بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني- شباب الكتاب، الكاتبة الأستاذة / سلمى عباس عن سيناريو فيلم "أربعة أيام.. ويوم"

فيما ذهبت جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي للكاتب الأستاذ/ إبراهيم الحسيني عن النص المسرحي "باب عشق"، بينما فاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ / السيد فهيم عن النص المسرحي "سيرة بني فهمان".

أما جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية فقد فاز بها الكاتب الأستاذ/ محسن البلاسي عن كتاب "رحلة كامل التلمساني".

ولأول مرة يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل كتاب للأطفال، حيث فاز الكانب الأستاذ/ أحمد طوسون، عن كتاب "من يعيد الدفء للمدينة، بجائزة أفضل نص مكتوب للأطفال تحت 12 سنه عن كتاب، وفاز الأستاذ/ سمير عبد الغني، عن كتاب " ماقبل البطيخ"، بجائزة أفضل رسوم للأطفال تحت 12 سنة.

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 7 لجان تحكيم، ضمت نخبة من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر:

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الأول- كبار الأدباء): الأستاذ/ نبيل عبد الفتاح، الأستاذة الدكتورة/ أمينة عامر، الكاتب الروائي الأستاذ/ جار النبي الحلو، السفيرة الدكتورة/ ليلى بهاء الدين، الشاعرة الدكتورة/ نجاة علي.

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الثاني - شباب الأدباء): الروائي الدكتور/ محمد توفيق، الكاتبة الأستاذة/ دينا حشمت، الأستاذة الدكتورة/ لميس النقاش، الروائي الأستاذ/ هشام الخشن، الراحلة الأستاذة/ ماجدة الجندي

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول – كبار الكتاب): السيناريست والمخرج الكبير الأستاذ/ بشير الديك (مقررة اللجنة)، المؤلف الموسيقي الدكتور/ راجح داود، الناقد السينائي الأستاذ/ طارق الشناوي، المخرجة السينمائية الأستاذة/ ماجي مرجان، المخرج السنيمائي الأستاذ/ كريم حنفي

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان – شباب الكتاب): المخرج السينمائي الكبير الأستاذ/ علي بدرخان، المخرجة الأستاذة/ تغريد العصفوري، الأستاذ/ عبد الفتاح كمال، المونتيرة الأستاذة/ منى ربيع، المخرجة الأستاذة / هالة القوصي،

لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي: الأستاذة الدكتورة/ إيمان عزالدين، المخرج المسرحي الأستاذ/ ناصر عبد المنعم، الأستاذ، الدكتور/ مصطفى رياض، الأستاذة الدكتورة/. نجلاء الحديدي، المخرج المسرحي الأستاذ/ أحمد العطار.

لجنة تحكيم النقد الأدبي: الأستاذ الدكتور/ خيري دومة، الكاتبة الصحفية الأستاذة/ دينا عزت، الباحثة الأستاذة/ ريم سعد.