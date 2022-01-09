أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، حالة الطقس اليوم الأحد على جميع أنحاء البلاد، إذ يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وذلك في أثناء ساعات النهار، فيما يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار قد تكون رعدية.. حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن حالة الطقس تشهد نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، موضحة أن الفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض المرتفعات من جنوب سيناء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه إلى 3 أمتار، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج يصل ارتفاع الأمواج به إلى 2.25 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فهي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 09 العظمى 17

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 09 العظمى 17

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة في السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في رفح الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 العظمى 18

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في طابا الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 15

درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 25