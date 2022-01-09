عاجل.. الولايات المتحدة تحذر روسيا: أي عدوان على أوكرانيا سيقابل برد قوي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا، من أيعدوان على أوكرانيا، لافتة إلى أن ذلك سوف يستدعي ردًا قويًا، وفق ما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى أن موسكو تحشد على الحدود مع أوكرانيا أكثر من 100 ألف عنصر و13 ألف دبابة وأكثر من 1800 قطعة مدفعية، في تطور "مقلق" وفقا لآخر المعلومات.

وقال مصدر من البنتاغون لسكاي نيوز عربية: "التوتر مع روسيا حول أوكرانيا ما زال قائما والحشد الروسي المتغير حجما ونوعية لم يغيّر من تهديدات الكرملين".

وكشف المسؤول الأمريكي، أن الحشد الروسي لم يغيّر من تهديدات الكرملين فيما يتعلق باحتمالات غزو روسيّ لأراض اوكرانية في الاسابيع أو الاشهر القليلة المقبلة.