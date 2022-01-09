اكتشاف متحور جديد من كورونا في قبرص

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أعلنت السلطات الصحية في قبرص، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أطلقوا عليها اسم "دلتاكرون"، وهي عبارة عن  مزيج من سلالتي "دلتا" و"أوميكرون"، حيث يشترك في الخلفية الجينية مع متحور "دلتا"، جنبا إلى جنب مع بعض طفرات "أوميكرون".

 

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور ليونتيوس كوستريكيس، الذي يقود فريق العلماء العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص: "وجدنا عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، والتي تختلف عن المتحورات الأخرى، حيث تحتوي على 30 طفرة".

 

ولفت “كوستريكيس” إلى أنه "تم تحديد 10 من هذه الطفرات في العينات المأخوذة في قبرص".

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